 Посредник для покупок в Англии и Европе. Быстрая доставка товаров из магазинов Англии в Россию по выгодной цене
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Посредник в Англии и Европе

Посредник в Англии и Германии для онлайн-покупок

Вы любите английскую моду, но магазин не принимает ваши карты?
Посредник в Англии shopogolic.net – это самое лучшее и оптимальное решение для английского шопинга!
Мы поможем купить нужный товар, упаковать его и отправить в любую страну мира. Вы никогда не покупали раньше за рубежом или хотите приобрести товары на аукционах EBay, Etsy и Amazon – мы поможем вам на каждом шаге покупки, хранения и доставки. Пройдите простую регистрацию на нашем сайте и мы доставим почти любые товары из Англии, Германии, Испании или США для вас. Создайте заказ, укажите размеры, цвет и другие параметры товара, оплатите ваш заказ удобным вам способом.

Как работает посредник в Англии?

Заказывайте

Создайте заказ, укажите данные о товаре в вашем кабинете

Оплачивайте

Мы принимаем любые способы оплаты включая Visa и Paypal и банковские переводы

Объединяйте

Склад консолидирует ваши покупки для большей экономии на доставке

Экономьте

У нас низкие цены на доставку товаров – экономия до 50 %!

Совершайте выгодные покупки в Англии и Европе уже сейчас

Получите доступ к тысячам магазинов!

РЕГИСТРАЦИЯ

почему выгодно работать с shopogolic.net:

надёжный и профессиональный посредник, 7-летний опыт работы на международном рынке

выкупим заказы из любых магазинов Англии, Германии и доставим их в любую точку мира

предоставляем виртуальный адрес и полное сопровождение онлайн шопинга

бесплатно консолидируем ваши посылки, поможем сэкономить на доставке

минимальная комиссия на выкуп заказов на рынке посредников

работаем с организаторами СП и оптовыми клиентами

никаких обязательных платежей

хорошая техподдержка

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ

Зачем нужен посредник?

Каждый день сотни людей со всех континентов приезжают в Лондон для посещения
магазинов. Вы можете делать это не выходя из дома. Наша услуга посредника – для
тех, кто ценит и любит Английский или Европейский стиль и ценит в первую
очередь качество товара.

Онлайн магазин не принимает у вас оплату из-за банка или вашего местоположения

Вы хотите всё сделать правильно и вам нужна помощь профессионала в онлайн шопинге

У продавца отсутствует доставка в вашу страну, либо в страну получателя, которому вы хотите отправить

Вы любите качественные европейские вещи или хотите совершать покупки в брендовых магазинах Великобритании

Ваше приобретение дорогое, эксклюзивное и его нужно проверить до отправки к вам

Вы можете помочь заказать
ТОВАРЫ из Европы?

Да, в большинстве случаев мы можем заказать товары из магазинов Европейского Союза. Наше обслуживание доступно для всех популярных магазинов в Великобритании и ЕС, если у магазина есть доставка. Посредник Shopogolic.net в Англии создан специально для доставки и пересылки ваших товаров.

Я могу заказать товары из английского магазина, если они не осуществляет доставку на ваш склад?

Да, в некоторых случаях мы можем послать агента в любой магазин в Лондоне, чтобы купить товары для вас. Также наш курьер может забрать ваш заказ от продавца за небольшую плату. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дополнительной информации и уточнения стоимость данной услуги.