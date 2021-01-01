Посредник в Англии и Европе
Посредник в Англии и Германии для онлайн-покупок
Вы любите английскую моду, но магазин не принимает ваши карты?
Посредник в Англии shopogolic.net – это самое лучшее и оптимальное решение для английского шопинга!
Мы поможем купить нужный товар, упаковать его и отправить в любую страну мира. Вы никогда не покупали раньше за рубежом или хотите приобрести товары на аукционах EBay, Etsy и Amazon – мы поможем вам на каждом шаге покупки, хранения и доставки. Пройдите простую регистрацию на нашем сайте и мы доставим почти любые товары из Англии, Германии, Испании или США для вас. Создайте заказ, укажите размеры, цвет и другие параметры товара, оплатите ваш заказ удобным вам способом.
Как работает посредник в Англии?
Заказывайте
Создайте заказ, укажите данные о товаре в вашем кабинете
Оплачивайте
Мы принимаем любые способы оплаты включая Visa и Paypal и банковские переводы
Объединяйте
Склад консолидирует ваши покупки для большей экономии на доставке
Экономьте
У нас низкие цены на доставку товаров – экономия до 50 %!
Совершайте выгодные покупки в Англии и Европе уже сейчас
Получите доступ к тысячам магазинов!РЕГИСТРАЦИЯ
почему выгодно работать с shopogolic.net:
надёжный и профессиональный посредник, 7-летний опыт работы на международном рынке
выкупим заказы из любых магазинов Англии, Германии и доставим их в любую точку мира
предоставляем виртуальный адрес и полное сопровождение онлайн шопинга
бесплатно консолидируем ваши посылки, поможем сэкономить на доставке
минимальная комиссия на выкуп заказов на рынке посредников
работаем с организаторами СП и оптовыми клиентами
никаких обязательных платежей
хорошая техподдержка
Зачем нужен посредник?
магазинов. Вы можете делать это не выходя из дома. Наша услуга посредника – для
тех, кто ценит и любит Английский или Европейский стиль и ценит в первую
очередь качество товара.
Онлайн магазин не принимает у вас оплату из-за банка или вашего местоположения
Вы хотите всё сделать правильно и вам нужна помощь профессионала в онлайн шопинге
У продавца отсутствует доставка в вашу страну, либо в страну получателя, которому вы хотите отправить
Вы любите качественные европейские вещи или хотите совершать покупки в брендовых магазинах Великобритании
Ваше приобретение дорогое, эксклюзивное и его нужно проверить до отправки к вам
Вы можете помочь заказать
ТОВАРЫ из Европы?
Да, в большинстве случаев мы можем заказать товары из магазинов Европейского Союза. Наше обслуживание доступно для всех популярных магазинов в Великобритании и ЕС, если у магазина есть доставка. Посредник Shopogolic.net в Англии создан специально для доставки и пересылки ваших товаров.
Я могу заказать товары из английского магазина, если они не осуществляет доставку на ваш склад?
Да, в некоторых случаях мы можем послать агента в любой магазин в Лондоне, чтобы купить товары для вас. Также наш курьер может забрать ваш заказ от продавца за небольшую плату. Пожалуйста, свяжитесь с нами для дополнительной информации и уточнения стоимость данной услуги.